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Ребенок распорол ногу до кости на детской площадке в Воронеже, играя в футбол

В Воронеже ребенок распорол ногу до кости на детской площадке, играя в футбол

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Shutterstock/Angela Bragato

В Воронеже девятилетний мальчик во время игры в футбол распорол ногу до кости на детской площадке. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

По информации издания, инцидент произошел на улице Димитрова. На детской площадке возле дома №142 ребенок упал во время футбольного матча. Мальчик приземлился коленом на металлическую деталь у основания одного из столбов — раньше на него была натянута сетка.

«У сына разорвана нога на всю ширину до кости. Врачи сказали, что сухожилия остались не задеты лишь чудом», — сообщил отец пострадавшего мальчика.

Сообщается, что на следующий день после произошедшего сотрудники управляющей компании выкопали столбы на детской площадке. С родителями мальчика, получившего травму, они связаться не пытались.

Пострадавший каждый день посещает медицинское учреждение, чтобы сделать перевязку. В ране началось загноение, врачи ее очищают.

Ранее в Ленобласти ребенку оторвало часть пальца на карусели.

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