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Россиянин сбил девятилетнего мальчика на самокате и переехал его

В Красноярском крае иномарка переехала мальчика на самокате

В Красноярском крае ребенок оказался в больнице после того, как дважды попал под машину. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в городе Назарово. По версии правоохранителей, машина марки Toyota наехала на школьника. На кадрах видно, как мальчик пересекает улицу и в какой-то момент его сбивает автомобиль, после чего едет по упавшему под колеса пострадавшему.

Приехавшие на место медики направили ребенка в больницу. О характере травм не сообщается, информация о состоянии также отсутствует. Известно, что мальчик в момент аварии ехал на самокате и двигался вне пешеходного перехода.

Ситуацией заинтересовались в правоохранительных органах. В Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего. Специалисты проводят доследственную проверку.

До этого в Подмосковье женщина попала в больницу после ссоры с сожителем. Пара остановилась в придорожном кафе, но между возлюбленными произошла ссора. После конфликта мужчина сел за руль машины и переехал женщину.

Ранее четырехлетний мальчик за рулем отцовской машины переехал годовалую сестру.

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