На Камчатке браконьеры на вертолете открыли стрельбу по медведям в заказнике

На Камчатке разыскивают неизвестных, которые стреляли по медведям с воздуха. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя министерства природных ресурсов региона.

По предварительной информации, браконьеры арендовали вертолет Ми-8, после чего отправились в заказник «Река Удочка» в Усть-Большерецком районе, и, находясь в небе над ним, открыли стрельбу по хищникам. После этого троих животных привязали к вертолету для перевозки.

По словам источника, вопрос находится на контроле у правительства региона и сотрудников МВД.

«Мы нетерпимо относимся к фактам браконьерства, особенно на особо охраняемых природных территориях», – поделился представитель министерства природных ресурсов региона.

На данный момент в администрации совместно с полицией проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить все обстоятельства. Личности подозреваемых еще не установлены. Сейчас опрашиваются свидетели.

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