Экипаж попытался сжечь яхту, на борту которой находилось более 400 кг кокаина

В Бискайском заливе экипаж яхты пытался затопить ее, на борту было найдено около 406 кг кокаина. Об этом сообщает La Provence.

Крупную партию кокаина изъяли таможенники из французского Бреста. В пресс-релизе префектуры говорится, что два члена экипажа парусника Le Dahu с польским флагом подожгли судно, пытаясь потопить его на глазах у сотрудников таможни с патрульного судна Kermorvan.

Перевозчиков задержали, эта операция, как уточняется, была проведена с согласия польских властей. Гражданство задержанных проверяется в настоящее время. Известно, что наркотическое вещество было расфасовано по 19 сверткам, их изъяли и передали в Управление по борьбе с наркотиками (OFAST). Ведется расследование.

Ранее в Большом порту Петербурга обнаружили партию свежих бананов с кокаином.