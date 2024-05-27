Власти Латвии потребовали от 34 россиян покинуть страну

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) Латвии выдало 34 распоряжения о выезде россиян, которые не выполнили требования поправок к «Закону об иммиграции» и не подали документы для получения вида на жительство (ВНЖ) в Латвии. Об этом сообщает портал Delfi.

«Дело с этими поправками и требованиями движется. На данный момент до принудительного выдворения мы не дошли, но мы, конечно, будем работать», — сообщил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Всего около 800 проверок граждан провели латвийские пограничники. Они получили информацию о 600 лицах, покинувших Шенгенскую зону. Еще порядка 100 человек не были обнаружены по месту жительства. При этом данные о том, что они покинули страну, также отсутствуют.

В марте сообщалось, что МВД Латвии депортирует 800 россиян, которые не оформили вид на жительство в стране и не прошедших языковой тест.

До этого министр внутренних дел Латвии Рихадрс Козловскис заявлял, что массового выдворения граждан России из страны, вероятнее всего, не случится.

Ранее в Латвии задержали тиктокера за поддержку Россиию.