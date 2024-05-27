Советник губернатора Орловской области арестован по делу о мошенничестве

Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев, которого обвиняют в мошенничестве, решением суда заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба Районных судов Орловской области.

Рассмотрев ходатайство следствия, Советский районный суд Орла принял решение заключить Лежнева под стражу сроком на один месяц.

Чиновника подозревают в хищении средств при реконструкции Красного моста в Орле, капитальном ремонте моста «Дружба» через реку Оку в черте Орла и реконструкции моста через реку Сосна в Ливенском районе Орловской области.

«По версии следствия, С. Лежнев действовал в составе организованной группы, используя свое служебное положение», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ущерб от хищения бюджетных денежных средств оценен в более чем 76 млн рублей.

В обоснование ходатайства об аресте следователь представил в суд копии материалов дела по статье о «мошенничестве в особо крупном размере».

О задержании Сергея Лежнева стало известно 26 мая. Теперь его должны перевести в Следственный изолятор (СИЗО).

Ранее власти Краснодарского края подтвердили отставку вице-губернатора Власова, который ранее был задержан при получении взятки.