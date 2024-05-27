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На Камчатке пенсионерка угрожала взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии

Mash: на Камчатке осудили пенсионерку, угрожавшую взорвать здание правительства

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Телеграм-канал Amur Mash

Жительница Камчатки получила шесть лет условно за угрозы взорвать здание правительства из-за маленькой пенсии. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным следствия, 73-летняя пенсионерка позвонила на «горячую» линию регионального правительства в июне 2023 года. Женщина заявила о готовящемся в здании взрыве. Сотрудников пришлось эвакуировать, полицейские обследовали помещения, но взрывного устройства не обнаружили.

Личность звонившей женщины удалось быстро установить, отчаянный поступок она объяснила обидой на местные власти из-за маленькой пенсии. Приговором суда россиянке назначено наказание в виде шести лет лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Петербурге мужчина угрожал взорвать дом из-за сломавшегося телевизора. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в общей сложности обращался в службу экстренных вызовов шесть раз. Он сообщал о том, что у него якобы есть граната РГД-5, с помощью которой он планировал устроить взрыв в доме. Позже он заявлял, что взял в заложники пять человек. Еще два раза речь шла о том, что он якобы готов взорвать бомбу. Все сообщения являлись заведомо ложными. В отношении петербуржца возбудили уголовное дело.

Ранее россиянин устал стоять в очереди в банке и угрожал сотрудникам взрывом.

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