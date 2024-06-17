Немецкий дог из США стал самым высоким псом в мире

Немецкий дог из США стал самым высоким в мире псом и попал в Книгу рекордов Гиннесса, пишет издание UPI.

Как пишут СМИ, рекордсменом стал пес по кличке Кевин из Айовы. Его рост от лап до холки составляет 96 сантиметров, что делает его самой высокой собакой в мире. Хозяева питомца рассказали, что назвали его в честь главного героя фильма «Один дома».

«Кевин — воплощение нежного гиганта. На самом деле, он боится большинства вещей», — добавили владельцы животного.

Также хозяева Кевина сообщили, что очень рады иметь в своей семье такую уникальную собаку, и они надеются, что слава про их немецкого дога разойдется по всему миру.

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