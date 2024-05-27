Минсельхоз РФ намерен ввести режим ЧС из-за заморозков

Минсельхоз РФ собирается ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения из-за заморозков, однако сроки пока не определены. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщает ТАСС.

«Мы планируем сейчас ЧС вводить, федеральный, а компенсировать попросим у правительства как раз плодовые культуры», — сказал Лут.

До этого президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин заявил, что от 50 до 70% цветущих яблонь в Центральном федеральном округе были повреждены в этом году майскими заморозками, что неизбежно скажется на урожае. Муханин заявил, что наибольший ущерб понесли Воронежская, Ростовская, Тамбовская и Липецкая области, где цветение яблонь прервал неожиданный мороз.

8 мая сообщалось, что Липецкая область может ввести режим ЧС в сельском хозяйстве из-за большого ущерба урожаю вследствие заморозков. Глава региона Игорь Артамонов пояснил, что ранний всход семян и цветение, вызванное аномально теплой погодой в апреле, сделало растения более уязвимыми к заморозкам.

Ранее в России резко снизили прогноз урожая пшеницы.