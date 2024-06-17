Mia Boyka похвасталась новой машиной: «Ищите меня на дорогах»

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, похвасталась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новым автомобилем.

Бойко приобрела голубой внедорожник премиум-класса Exeed, который представлен китайским автопроизводителем Chery Automobile. Цена транспорта неизвестна. Артистка опубликовала несколько фотографий с новой машиной.

«Это мой новенький красивый друг! Exeed в нежно-голубом цвете. С такой красотой не важен фон. Ищите меня на дорогах Москвы», — написала исполнительница.

В июне Бойко призналась, что помолвлена. Певица похвасталась кольцом на безымянном пальце. В украшении есть бриллиант в десять карат. Артистка не назвала стоимость подарка от возлюбленного. Она также не раскрыла имя жениха.

Бойко отметила, что очень любит большие драгоценности. Изначально она хотела, чтобы ей сделали предложение с кольцом в 500 карат. Позже она передумала, узнав размер подобного украшения.

1 марта Бойко сообщила, что взяла аскезу от мучного и сахара на три недели. Артистка рассказала, что хочет отчитываться каждый день перед фанатами в соцсетях, что не ела мучное или сахар. В случае если этого не произошло, она попросила писать ей в личные сообщения.

Ранее Shaman поздоровался с Mia Boyka поцелуем в шею.