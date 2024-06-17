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В Латвии Национальный театр отменил спектакли на русском языке

Национальный театр Латвии ввел запрет на спектакли на русском языке

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Global Look Press

Национальный театр Латвии ввел мораторий на спектакли, которые проходят на русском языке, а также разорвал соглашение с российским режиссером о гастролях спектакля. Об этом сообщает портал LSM.

«Сцена Национального театра не является подходящим местом для гастрольных спектаклей на русском языке», — следует из сообщения.

До этого парламент Литвы принял поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов, внося их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию. За соответствующий законопроект проголосовали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто.

Согласно документу, запрет на ликвидацию могил и кладбищ, включенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

В феврале сообщалось, что на кладбище в Алитусском уезде на юге Литвы осквернили два захоронения времен Великой Отечественной войны.

Ранее в России призвали жестче реагировать на снос советских памятников в Литве.

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