ФСБ сообщила о задержании в ЛНР девушки за шпионаж

Управление ФСБ по ЛНР сообщило о задержании местной жительницы, которая собирала данные о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Силовики утверждают, что жительница города Ровеньки действовала в интересах иностранного государства. Она собирала сведения о местах дислокации подразделений Вооруженных сил РФ, задействованных в проведении специальной военной операции, отметили в спецслужбе.

На девушку завели дело по статье о шпионаже. Ей грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемой. На нем она говорит, что собранные данные передавала сестре, проживающей в Киеве, а та снабжала информацией кого-то из украинских военнослужащих.

До этого ФСБ заявила, что задержала двух жителей Мариуполя за шпионаж в пользу Украины. В ведомстве утверждали, что задержанные собирали информацию о местах расположения подразделений МВД и Росгвардии в городе.

В мае ФСБ также рассказывало о задержании на территории ЛНР жителей, сотрудничавших с Украиной.

Ранее ФСБ задержала начальника филиала паспортно-визового сервиса МВД.