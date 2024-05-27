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Пенсионерка из Карелии лишилась квартиры после телефонного звонка

В Карелии мошенники оставили пенсионерку без квартиры

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Ilya Naymushin/Reuters

В Петрозаводске 79-летняя женщина отдала мошенникам все сбережения и продала квартиру. Об этом сообщает пресс-служба республиканского УМВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 79-летняя жительница Петрозаводска, женщина рассказала, что лишилась всех денег и единственного жилья после общения с аферистами.

Неизвестные позвонили пенсионерке и сообщили информацию о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги», мошенники убедили пенсионерку помочь поймать злоумышленников и поучаствовать в «секретной» операции, для чего ей нужно было перевести деньги на якобы «безопасный» счет.

Сначала жительница Карелии отправила аферистам 600 тысяч рублей накоплений, а затем через недобросовестных риелторов продала однокомнатную квартиру и также совершила перевод на крупную сумму. Всю опасность ситуации пенсионерка осознала лишь тогда, когда получила постановление о выселении и обратилась в полицию, общий ущерб составил 3 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее во Владивостоке 90-летняя пенсионерка отдала мошенникам 3 млн рублей.

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