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Мужчина купил в McDonald's чизбургер в 1995 году и до сих пор его не съел

NYP: мужчина показал, как сейчас выглядит купленный им в 1995-м чизбургер из McDonald's

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Житель Австралии показал, что стало с его чизбургером, который он купил в 1995 году, пишет New York Post. По словам мужчины, все это время сэндвич хранился у него дома в первозданном виде.

Как рассказал Кейси Дин, он вместе со своим приятелем пришел в McDonald's и купили чизбургер, который планировали съесть. Однако сэндвич в тот день остался нетронутым и Дин вернулся с ним домой.

«В тот день мы съели очень много и пошутили, что можно навсегда сохранить этот чизбургер», — вспоминают приятели.

Спустя почти 30 лет чизбургер, по словам Кейси, выглядит так же, как и в день покупки. На нем нет плесени и от него не исходит плохой запах, единственное, булочка слегка высохла и уменьшилась в размерах. Мужчина отмечает, что не создавал для сэндвича отдельные условия хранения.

Дин с другом даже ради шутки создали профиль бургера в соцсетях и написали о нем песню.

Ранее в Таиланде Burger King выпустил бургер с 20 слоями сыра.

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