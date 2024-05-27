На Украине предупредили о панических настроениях при эвакуации людей из Харькова

Эвакуация людей из Харькова из-за наступления Вооруженных сил РФ в Харьковской области может посеять в городе панические настроения. Такое мнение высказал президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Михаил Гончар в интервью Radio NV.

По его словам, население города составляет миллион человек.

«Сделать организованную эвакуацию — значит посеять также панические настроения и дополнительную неуверенность в том, что город будет защищен», — заявил Гончар.

19 мая назначенный Киевом глава харьковской администрации Олег Синегубов сообщил, что из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов эвакуировали свыше 10 тысяч человек.

15 мая мэр Харькова Игорь Терехов сказал, что эвакуация населения пока не планируется. По его словам, сейчас в город прибывают люди из районов, где сейчас идут активные боевые действия. Градоначальник отметил, что Харьков уже принял более шести тысяч человек, всех разместили в общежитиях.

Ранее мэр Харькова анонсировал строительство подземного города за сотни миллионов евро.