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Один из фигурантов дела Иванова пожелал дать показания

РИА Новости: фигурант дела Иванова Фомин пожелал дать показания

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Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигурант уголовного дела в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин выразил желание дать показания. Об этом сообщает РИА Новости.

«В материалах дела лишь материалы госконтрактов и другие договоры, нет доказательств того, что Фомин имеет отношение к преступлению… Нет свидетельств, что Фомин предпринимал какие-то (незаконные. — «Газета.Ru») меры», — заявил один из адвокатов Фомина.

Защитник подчеркнул, что пока у Фомина не было возможности дать показания в рамках дела, но он изъявил такое желание.

По данным агентства, Мосгорсуд рассмотрит жалобу на арест Фомина. Его адвокаты просят смягчить меру пресечения до домашнего ареста. Фомина обвиняют в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ).

23 апреля на рабочем месте после коллегии Минобороны был задержан заместитель Шойгу Тимур Иванов, курировавший вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны.

Следствие считает, что в качестве взяток Иванов получал услуги — ему бесплатно построили несколько объектов примерно на миллиард рублей. Так, совладелец ООО «Олимпситистрой» Александр Фомин, построив и отреставрировав для чиновника недвижимость, получил контракты на десятки миллиардов.

Ранее принадлежавший замминистра обороны Иванову внедорожник сняли с продажи.

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