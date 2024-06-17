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Россиянин до судорог избил сына, пока жена и ребенок наблюдали за происходящим

В Казани мужчина избил мальчика на глазах матери ребенка

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Телеграм-канал region116.dtp.official | Регион 116 Казань

Семейный конфликт в Казани закончился судорогами у ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион 116 Казань».

На кадрах с места инцидента заметно, как глава семьи бьет мальчика руками, когда рядом находятся мать и девочка. В какой-то момент младший член семьи падает с лавки на асфальт и женщина пытается его поймать, но вскоре отпрыгивает из-за того, что у лежащего ребенка начинаются судороги.

Несмотря на то, что мальчик дрожит, отец продолжает наносить удары. Мать пытается помочь, но усадить его на лавку не получается.

Спустя некоторое время судороги прекращаются, но отец продолжает избиение. В какой-то момент он под крики мальчика отправляет мать с девочкой домой. При этом прохожая сделала семье замечание, но мужчина стал на нее кричать.

После публикации на ситуацию обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. На данный момент прокуратура Татарстана проводит проверку. Глава управления ведомства поручил выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в российском лагере воспитательница избивала детей палками и требовала бежать 17 кругов.

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