Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери

Aviaincident: самолет авиакомпании S7 прервал взлет в Новосибирске

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В новосибирском аэропорту Толмачево самолет авиакомпании S7 был вынужден прервать взлет из-за подозрений в открытии одной из дверей воздушного судна. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

В публикации уточняется, что инцидент произошел 26 мая в 20:39 по московскому времени. Самолет Embraer, следующий рейсом в Улан-Удэ, уже двигался по взлетной полосе, когда на борту сработала индикация открытой двери.

В соответствии с инструкциями безопасности экипаж принял решение прервать взлет и вернуть самолет на стоянку. Никто не пострадал.

Самый громкий инцидент с открытием в полете двери самолета произошел в январе 2024 года с Boeing 737 MAX 9 американской авиакомпании Alaska Airlines. После взлета у самолета вырвало дверную заглушку (аварийный выход), произошла разгерметизация салона, самолет аварийно сел в Портленде. Все пассажиры и члены экипажа выжили. После этого управление гражданской авиации США (FAA) приостановило эксплуатацию 171 самолета 737 MAX 9 для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что в S7 освоили ремонт самого популярного иностранного авиационного двигателя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами