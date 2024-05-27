Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина получил по почте от неизвестных живую гремучую змею

Inside Edition: в США мужчине отправили по почте живую гремучую змею

close
100%
Global Look Press

В США мужчина получил по почте посылку, в которой была живая гремучая змея, пишет Inside Edition. По словам американца, ему угрожают неизвестные люди.

Элайджа Боулз из Калифорнии рассказал, что на прошлой неделе ему пришла посылка от неизвестного. Когда мужчина вместе с подругой открыл коробку, внутри нее он увидел живую гремучую змею.

«Моя подруга чуть не кинула эту коробку в меня от неожиданности», — вспоминает он.

В полиции заявили, что начали расследование этого дела. На данный момент известно, что посылка была отправлена через Почтовую службу США, и она имеет обратный адрес во Флориде.

Посылка пролежала на почте почти две недели, прежде чем попала в руки Боулза. Теперь мужчина надеется, что полицейским удастся установить виновных.

Ранее пятилетний ребенок оказался в реанимации после укуса змеи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами