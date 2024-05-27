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В Госдуме одобрили штрафы за пропаганду наркотиков

Комитет ГД одобрил штрафы до 600 тысяч за пропаганду наркотиков в искусстве

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить штрафы до 600 тысяч рублей за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Авторы инициативы предлагают наказывать за распространение произведений литературы и искусства, в которых есть информация о наркотиках, психотропных веществах, растениях, которые содержат наркотические средства.

В поправках указано, что физических лиц могут оштрафовать на сумму от двух до четырех тысяч рублей с конфискацией продукции, которая стала предметом правонарушения.

Конфискация и штраф до 30 тысяч грозят должностным лицам. Лица, которые ведут предпринимательскую деятельность без образования юрлица, могут оштрафовать от 10 до 30 тысяч рублей с конфискацией или постановить о приостановлении работы до 90 суток. Юрлицам грозит штраф в 300-600 тысяч рублей с конфискацией, либо приостановление работы до 90 суток.

Ранее в Москве арестовали члена Молодежного парламента при Госдуме.

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