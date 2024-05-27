Очевидцы поделились кадрами мощного пожара в недостроенном ЖК в Волгограде

В строящемся жилом комплексе «Урбан» в Волгограде начался сильный пожар. Об этом сообщает портал V1.ru со ссылкой на очевидцев, которые опубликовали кадры с места происшествия в соцсетях.

На видео можно заметить огромный столб дыма, исходящий от ЖК на Профсоюзной улице. Информация о причине возгорания, разрушениях и пострадавших уточняется. МЧС и ответственная за возведение комплекса компания-застройщик пока не ответили на запросы журналистов.

Утром 27 мая пожар также произошел в девятиэтажном доме на Российской улице в Уфе. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место, из-за сильного задымления им пришлось провести тактическую вентиляцию. Только после этого они приступили к эвакуации. Всего было спасено 30 человек.

А 26 мая «Фонтанка» рассказала, что в Санкт-Петербурге неизвестные попытались поджечь квартиру родителей криптоблогера Петра Лунева.

Ранее сообщалось об инциденте в Рязани, где шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры.