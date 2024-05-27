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Россиянин изнасиловал первоклассника, который пришел в гости к его племяннику

Mash: в Казани мужчина пытался изнасиловать семилетнего друга племянника

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Freepik

Жителя Казани подозревают в попытке изнасилования ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Инцидент произошел в доме на улице Братьев Касимовых. Семилетний мальчик пришел в гости к своему другу-первокласснику. Вместе с детьми дома находился 30-летний дядя последнего. По предварительной информации, ночью старший член семьи начал домогаться друга племянника.

На следующий день ребенок вернулся домой и рассказал матери, которая приняла решение обратиться в полицию. Специалисты диагностировали у пострадавшего межягодичную гематому и трещину прямой кишки.

Мужчину оперативно задержали. В беседе с правоохранителями россиянин заявил, что «просто играл» с гостем племянника.

До этого в Красногорске возбудили дело в отношении подростков. По версии правоохранителей, 13-летняя девочка села в машину к знакомому и его другу, где школьники били ребенка электрошокером и изнасиловали. Мать своевременно нашла дочь.

Ранее под Батайском школьница похитила подругу и заперла ее в погребе в сарае.

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