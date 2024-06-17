В Нижнем Новгороде увеличилось число пациентов с признаками ботулизма

Число жителей Нижнего Новгорода, поступивших в больницы с признаками ботулизма, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое.

До этого в Нижнем Новгороде четыре человека с подозрением на ботулизм попали в больницу. По факту отравления четырех горожан после употребления «Салата лобио» СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Случаи подозрения на ботулизм зафиксировали и в Казани после употребления салата лобио производства московского ООО «Локалкитчен».

17 июня стало известно, что «Кухня на районе» приостановила работу во всех городах из-за случаев ботулизма.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.