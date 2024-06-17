Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Нижнем Новгороде увеличилось число пациентов с признаками ботулизма

Минздрав: число нижегородцев с признаками ботулизма увеличилось до 12

close
100%
FotograFFF/Shutterstock

Число жителей Нижнего Новгорода, поступивших в больницы с признаками ботулизма, увеличилось до 12 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что состояние девяти пациентов врачи оценивают как тяжелое.

До этого в Нижнем Новгороде четыре человека с подозрением на ботулизм попали в больницу. По факту отравления четырех горожан после употребления «Салата лобио» СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Случаи подозрения на ботулизм зафиксировали и в Казани после употребления салата лобио производства московского ООО «Локалкитчен».

17 июня стало известно, что «Кухня на районе» приостановила работу во всех городах из-за случаев ботулизма.

Ранее на складах в Москве пытались уничтожить продукцию после инцидента с отравлениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами