Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин расправился с любовницей и ее матерью и ушел на СВО

V1.ru: расправившийся с любовницей и ее матерью в Сочи волгоградец ушел на СВО

close
100%
Алексей Владимирович/VK

Житель Волгограда Алексей Ишкин, убивший любовницу и ее мать в Сочи, отправился в зону проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщает портал V1.ru.

По информации портала, в 2016 году Ишкин уехал в Сочи на заработки вместе с женой, ее братом и ребенком. Там он поссорился с супругой и зарегистрировался на сайте знакомств.

Ишкин стал встречаться с 39-летней жительницей поселка Кудепста. Они виделись пять раз, встречи проходили либо в машине, либо в квартире любовницы. Ишкин зарезал любовницу, находясь под действием наркотического вещества. В качестве причины он назвал съемку их интимных отношений, которую якобы вела женщина. Ишкин нанес 39-летней женщине более 70 ударов ножом, после чего расправился с матерью любовницы.

Суд отправил волгоградца в колонию строгого режима на 16 лет. Срок должен был закончиться в 2032 году, однако Ишкин подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО.

До этого жительница города Новоуральска Свердловской области настояла на вскрытии цинкового гроба ее брата — бойца специальной военной операции (СВО) из-за подозрений в причине смерти.

Ранее лидер забайкальской ОПГ Ведерников уехал на СВО после 13 лет в тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами