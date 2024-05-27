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Братья из Якутии несколько раз выстрелили отцу в голову из-за замечания и получили срок

В Якутии братья открыли стрельбу по отцу из-за обвинения в тунеядстве

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Depositphotos

Жители Якутска выстрелили в отца и пошли под суд. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Марха. По версии следователей, 56-летний глава семьи находился в доме вместе со своими сыновьями 25 и 28 лет.

В какой-то момент отец предъявил мужчинам претензии в тунеядстве. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой молодые люди схватились за ружья и несколько раз выстрелили в человека, они попали в том числе и в голову.

На звуки стрельбы отреагировали местные жители. Они вызвали правоохранителей. Полицейские задержали мужчин. Медикам спасти главу семьи не удалось.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело. Суд признал их виновными и приговорил к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого в Петербурге мужчина открыл стрельбу по продавцу, который сделал ему замечание за несколько недель до инцидента. После этого россиянин взял в заложники супругу. Известно, что мужчина был неоднократно судим, после отбывания сроков лечился в психиатрических медучреждениях.

Ранее в Кемеровской области россиянин ударил ножом в горло продавщицу, не ответившую ему взаимностью.

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