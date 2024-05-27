Гражданин Узбекистана наехал на полицейских на машине и получил срок

В Мурманске суд вынес приговор мужчине, который применил насилие в отношении полицейских. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Баумана. По версии следователей, гражданин Узбекистана нарушил миграционное законодательство, но хотел избежать наказания, поэтому наехал на работников МВД и попытался скрыться на машине.

Мужчину удалось поймать. В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, опасного для здоровья. О травмах сотрудников МВД не сообщается.

Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима.

До этого во Внуково задержали жителя Калужской области, который устроил дебош. По данным источника, он выпил и закурил около стойки регистрации. На замечания нарушитель не отреагировал, поэтому сотрудники вызвали полицейских.

В участке мужчина порвал бумаги на рабочем столе, напал на сержанта и пытался избить. Пострадавший оказался в больнице с вывихом плеча.

Ранее в Тульской области россиянин напал на полицейского и пытался избить монтировкой фельдшера скорой помощи.