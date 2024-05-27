В Орловской области беспилотник упал на топливно-заправочную станцию

Беспилотник упал на территорию топливно-заправочной станции в Орловской области, в результате чего погиб водитель пожарной части, еще три человека пострадали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Как заявил чиновник, утром 27 мая во время массированной атаки на область произошло падение беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территорию топливно-заправочной станции в городе Ливны. По его словам, пострадала часть фасада административного здания, сотрудники оперативных служб и городской администрации незамедлительно прибыли на место для локализации и устранения последствий. В момент их работы на территории АЗС упал еще один беспилотник.

«По предварительным данным, к большому сожалению, в результате происшествия погиб водитель 8-й областной пожарной части», — заявил губернатор.

Он добавил, что пострадали три сотрудника служб.

27 мая Клычков сообщил, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник в небе над Орловской областью.

Накануне он рассказал, что средства ПВО сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.