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Опасность атаки БПЛА объявили в Воронежской области

Губернатор Гусев объявил об опасности БПЛА в Воронежской области

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Shutterstock

На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, силы противовоздушной обороны (ПВО) находятся в боевой готовности.

Чиновник также призвал граждан сохранять спокойствие.

Накануне российские средства ПВО сбили три дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Орловской областью.

26 мая в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали три украинских беспилотника над территориями Белгородской и Брянской областей.

До этого журнал Time со ссылкой на министра стратегических областей промышленности Украины Александра Камышина писал, что украинская сторона разрабатывает свои беспилотники на секретных базах, откуда запускает их в направлении российских городов без предварительных испытаний.

Ранее в России создали комплексную систему защиты объектов от дронов.

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