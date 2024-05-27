Еврокомиссия уточнила санкции в отношении российских СМИ

Формулировки запрета на трансляцию российских СМИ в Евросоюзе позволяют странам содружества по-своему их трактовать. К такому выводу пришли журналисты газеты «Известия».

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано уточнил для издания, что санкции против российских СМИ подразумевают запрет на распространение любого типа контента в самом широком смысле. Из этого следует, что ограничения затронут не только телеканалы, но и сайты. Кроме этого, в Еврокомиссии отметили, что работать (брать интервью и собирать информацию на территории ЕС) российским журналистам в Евросоюзе не запрещено.

«На веб-сайте ЕС нет подробностей о запретах, так что существует вероятность того, что отдельные государства-члены будут сами решать, как они будут исполнять это предписание», — заявил член комитета по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам Милан Угрик.

До этого Евросоюз запретил вещание агентства РИА Новости, газеты «Известия», «Российской газеты» и Voice of Europe на своей территории.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о российских телеканалах.