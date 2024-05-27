Гладков рассказал о пострадавших в результате обстрелов ВСУ Белгородской области

В больницах находятся двое детей и 50 взрослых, пострадавших в результате украинских обстрелов и атак беспилотников в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков, который посетил три больницы в Белгороде.

По его словам, 26 человек из Шебекино и Белгорода, а также ряда сел и деревень, проходят лечение в белгородской городской больнице №2. Трое из них находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Как заявил чиновник, в областной клинической больнице Святителя Иоасафа находятся 24 человека. Они лежат в палатах травматологического, ожогового, хирургического, нейрохирургического отделений, а также отделений челюстно-лицевой хирургии, микрохирургии глаза и реанимации.

«Посетил сегодня и Детскую областную клиническую больницу. Сейчас здесь получают лечение 9-летняя Валерия из Белгорода и 8-летний Святослав из поселка Октябрьский... Состояние девочки оценивается врачами как стабильное. С Лерой начал работать психолог... Состояние мальчика стабильное, прогноз благоприятный», — сообщил глава региона.

Накануне Гладков сообщил, что Белгородская область подверглась массированной атаке ВСУ.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.