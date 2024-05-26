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Пограничники забрали у москвички загранпаспорт из-за ошибки в документе

Во Внуково пограничники забрали у женщины загранпаспорт из-за буквы «Ё»

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Shutterstock

Во Внуково пограничники забрали у москвички загранпаспорт и не выпустили из страны из-за буквы «Ё». Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, Москва».

Москвичка вылетала из аэропорта Внуково на отдых в Турцию. При прохождении границы пограничники отказались пропустить ее и изъяли документ. В паспорте была написана фамилия Деденёва, когда в системе миграционного учета девушка указана как Деденева.

По словам девушки, претензия пограничников была к букве «ё» в документе. По ее словам, при ней подобная ситуация возникла с семьей из пяти человек, троим из них аннулировали паспорта из-за ошибки в отчестве Семёнович.

До этого у жительницы Калининграда изъяли загранпаспорт, с которым она путешествовала пять лет, из-за опечатки. Она возвращалась домой после путешествия.

Польские пограничники пропустили женщину, но российская сторона заметила ошибку в загранпаспорте. О ее существовании женщина знала, но никаких проблем из-за нее раньше у путешественницы не возникало. С ошибкой в документе она путешествовала пять лет, теперь же документ придется переделывать.

Ранее сообщалось, что в РФ могут начать проверять загранпаспорта из-за гостайны.

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