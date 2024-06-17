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Кремль не видел обращение грузинской партии об отмене визового режима

Песков заявил, что не видел обращение партии из Грузии об отмене визового режима

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не видел обращение грузинской партии «Солидарность во имя мира» об отмене визового режима.

«Нет, честно говоря, я не видел. Если оно (обращение. — прим. ред.) было, увидим. Наши соответствующие ведомства проанализируют это обращение», — сказал представитель Кремля.

16 июня члены грузинской партии «Солидарность во имя мира» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Политики также призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России, и предложили облегчить правила трудоустройства для грузин.

Члены «Солидарности во имя мира» отметили, что данные меры будут способствовать дальнейшему сближению России и Грузии, а также «быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений».

Ранее стало известно о планах Грузии вернуть посольство в Москву.

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