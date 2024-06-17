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В Венгрии объяснили подписание коммюнике после саммита по Украине

Венгерский журналист Штир: Венгрия подписала коммюнике по Украине под давлением

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Denis Balibouse/Reuters

Сербия и Венгрия согласились подписать коммюнике по Украине после швейцарского саммита под давлением. Это только дипломатический жест, который никак не меняет позицию стран по отношению к России, заявил НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан увидел, что по вопросу с Украиной страна «уперлась в стену», убежден Штир. Руководство страны, по его мнению, считает важным показать «прозападный мирный жест», так как давление на Венгрию усиливается и становится критическим.

«Но это был всего лишь жест, позиция Венгрии не менялась, позиция Сербии – тоже. Эта игра продолжится, а это был только один ход в ней», — утверждает Штир.

Отказ Армении подписать документ он назвал «незначительным» дружеским жестом, заявив, что это причиной стали и без того плохие отношения страны с Россией. После подписания коммюнике ничего бы не изменилось, так как Армения делает другие шаги против России, считает журналист.

Напомним, участие в швейцарском саммите принимала 91 делегация, однако итоговый документ подписали не все, а 80 стран и четыре международные организации. Подробнее о содержании коммюнике и тех, кто отказался его подписывать — в материале «Газеты.Ru».

Две страны ранее отозвали свои подписи под совместным коммюнике после конференции по Украине.

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