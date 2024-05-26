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Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали во всех областях Украины

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Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения населения о возможной опасности.

Особый режим был введен около 9:00 мск. Сначала сирены сработали в Харьковской области, а затем в Полтавской и Днепропетровской областях. После этого воздушную тревогу начали объявлять и в других регионах страны.

При этом издание «Страна.ua» со ссылкой на Воздушные силы Украины сообщило о взлете истребителей МиГ-31К. С какой именно целью армейскую авиацию подняли в небо в материале не уточнялось.

В ночь на 26 мая в Хмельницкой области произошли несколько взрывов. В тот момент на всей территории Украины действовал режим воздушной тревоги.

Позже украинское издание «Фокус» заявило о взрывах в Житомирской области, а еще через полчаса появилась информация о повторных взрывах в Хмельницкой области. Как рассказали журналисты телеканала ТСН, после этого в городе Староконстантинове зафиксировали нарушение энергоснабжения.

Уже утром звуки взрывов раздались в Киевской области. Но подробности не уточнялись.

Ранее российские войска нанесли удар по составу с техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), который находился на станции Люботин в Харьковской области.

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