В Петербурге голый мужчина разгромил несколько автомобилей и сломал шлагбаум

В Невском районе Петербурга обнаженный мужчина бегал по парковке и громил автомобили, его удалось задержать и передать медикам. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел во дворах жилых домов по бульвару Красных Зорь, местные жители заметили на парковке раздетого мужчину. Который вел себя неадекватно. Дебошир кричал, громил стоявшие автомобили, сломал шлагбаум и опрокинул мотоцикл.

На место был вызван наряд полиции, мужчину удалось заковать в наручники и передать бригаде скорой медицинской помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области очевидцы рассказали о мужчине, который сначала бегал абсолютно голым по улице, а затем напал на прохожую. Нарушитель схватил ее за руки, а затем упал вместе с ней на асфальт. На помощь прохожей пришли водители, которые стали свидетелями случившегося. Нарушителя задержали, у него психическое заболевание.

Ранее в Екатеринбурге голая женщина бросалась на автомобили.