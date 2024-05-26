В Рязани шестилетний мальчик играл с зажигалкой и спалил две квартиры

Шестилетний мальчик стал виновником пожара, произошедшего в многоквартирном доме в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожар в рязанской многоэтажке вспыхнул днем 21 мая, в результате возгорания сгорели комнаты и балконы двух квартир, спасателям пришлось эвакуировать шестерых человек, которые едва не отравились продуктами горения. Как установили дознаватели МЧС, причиной пожара стала детская шалость.

Пожилая женщина курила на балконе и оставила на видном месте зажигалку и сигареты, ее шестилетний внук устроил опасную игру, случайно поджег на балконе вещи, пламя быстро распространилось по комнате и перекинулось на балконы соседей. Специалисты в очередной раз предупреждают о том, что спички и зажигалки нельзя оставлять в открытом доступе, а детям необходимо объяснить правила безопасности.

До этого сообщалось, что в Череповце ребенку стало скучно дома и он поджег балкон. Восьмилетний мальчик находился дома один, ребенок поджег на балконе кусок бумаги, кинулся его тушить, но не смог, испугался и убежал. Дым на балконе многоэтажки заметил сосед, мужчина забежал в квартиру, отправил мальчика на улицу и попытался потушить возгорание, но из-за сильного задымления не справился. На место были вызваны экстренные службы, жителей соседних квартир пришлось эвакуировать.

Ранее четырехлетний мальчик бросал спички в щели в полу и сжег дом.