ЕС продлил санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией

Евросоюз продлил на десятый год санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. Об этом сообщили в пресс-службе совета ЕС.

Ограничения продлили до 23 июня 2025 года.

В марте 2024 года ЕС продлил на полгода старые индивидуальные санкции против России, которые были введены впервые после воссоединения Крыма с РФ. В процессе обновления списка из него исключили троих россиян и еще девять умерших. Эти санкции будут действовать до 15 сентября 2024 года.

В феврале Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В новый пакет вошли 194 физических и юридических лица. Также в список вошли компании из Индии, Шри-Ланки, Китая, Сербии, Казахстана, Таиланда и Турции. ЕС включил в 13-й пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

До этого Лондон расширил антироссийские санкции, внеся в перечень руководителей несколько крупных российских компаний.

Ранее Канада ввела новые санкции против России.