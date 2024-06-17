Суд заочно арестовал журналистку Екатерину Фомину

Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал журналистку интернет-издания «Важные истории» (признано СМИ-иноагентом в РФ) Екатерину Фомину по делу о распространении ложной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Женщина объявлена в розыск.

Также следствие объявило в розыск главного редактора «Важных историй» Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом). Суд в ближайшее время рассмотрит ходатайство о его заочном аресте.

Фомина работала в «Новой газете» и на телеканале «Дождь» (признан Минюстом нежелательной в РФ организацией) (признан СМИ-иноагентом), в «Важных историях» — в период с 2020 по 2024 годы. После того, как министерство юстиции РФ признало интернет-издание иностранным агентом и нежелательной в стране организацией, журналистка уехала за границу. Ее текущее местонахождение неизвестно.

«Важные истории» были включены в реестр иностранных агентов в августе 2021 года. Тогда же аналогичный статус получили семь сотрудников интернет-издания, в том числе Анин.

Ранее телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иностранным агентом) объявили в розыск за дискредитацию Вооруженных сил РФ.