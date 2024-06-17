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Российские штурмовики рассказали о «красивом заходе» на позиции ВСУ

ТАСС: штурмовики ВС РФ на мотоциклах захватили позиции ВСУ в Старомайорском

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Sofiia Gatilova/Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций в селе Старомайорское, когда увидели российских бойцов на мотоциклах и квадроциклах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на военнослужащего с позывным «Котяра».

По словам военного, его сослуживцы выбрали удачный момент и «зашли красиво». Противники не ожидали появления российской армии, потому что артиллерия там работает постоянно.

Он добавил, что военные ВСУ пытались контратаковать, но все их попытки оказались неудачными. По словам «Котяры», слаженные действия его сослуживцев дали «открыть ворота», чтобы зайти в село.

До этого военнослужащий Вооруженных сил России в одиночку атаковал опорный пункт украинских войск на Купянском направлении, сообщал военный корреспондент RT Александр Симонов.

По его словам, боец 2-й Таманской дивизии продолжал штурм опорника, даже оставшись без боевых товарищей. В определенный момент его ранил в ногу вражеский FPV-дрон, из-за чего солдату пришлось прекратить наступление и отползти к деревьям.

Ранее Минобороны РФ показало видео допроса пленного колумбийца, воевавшего за ВСУ.

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