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В Зарядье откроется выставка картин Федора Конюхова

Выставка «Федор Конюхов. На всех полюсах» откроется в Подземном музее «Зарядья»

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Пресс-служба парка «Зарядье»

В Подземном музее «Зарядья» 21 июня откроется выставка картин путешественника Федора Конюхова. Об этом рассказала «Газете.Ru» пресс-служба парка «Зарядье».

Центр экспозиции — живописные полотна Конюхова как живое свидетельство его впечатлений от экспедиций, написанные в разных жанрах от пейзажей до христианской иконографии. Кроме того, на выставке будут представлены литографии, личные вещи, фотографии и видео из путешествий. Аудио-сопровождением станут дневниковые записи Ф.Ф. Конюхова из его экспедиций, записанные самим путешественником на диктофон.

«Земля наша не такая уж и большая, чтобы отказаться побывать на ее крайних точках, не пройти ее всю вдоль и поперек. Я художник и философ. Я имею право писать картины, лишь увидев то, что я рисую, писать книги о том, что я чувствовал», — говорит сам Конюхов.

Путешественник за свою жизнь ходил в экспедиции на собачьих упряжках, верблюдах и лыжах, парусных и весельных лодках, катамаранах, управлял аэростатами, воздушными шарами и мотопарапланом, совершал вело- и автопробеги. Он 17 раз пересек Атлантический океан, совершил четыре кругосветных путешествия, побывал на пяти полюсах Земли, шесть раз попадал в Книгу рекордов Гиннеса, нарисовал более трех тысяч картин и рисунков, опубликовал несколько книг.

«Если б у меня было три жизни, одну отдал бы семье, вторую — путешествиям, третью - искусству», — признается путешественник.

Выставка продлится до 4 августа.

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