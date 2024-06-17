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Соцсети удивила молодая женщина, которая встречается сразу с семью пенсионерами

Oddity Central: колумбийка, встречающаяся сразу с 7 пенсионерами, удивила соцсети

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Ultima Hora Valle/YouTube

Соцсети удивила молодая женщина из Колумбии, которая встречается сразу с семью пенсионерами, пишет Oddity Central.

Как рассказала сама колумбийка, она долго встречалась с мужчинами своего возраста, однако эти отношения ни к чему не привели. В какой-то момент женщина поняла, что ей было бы легче достичь эмоциональной и финансовой стабильности, если бы она начала общаться с пенсионерами.

«Проанализировав все свои отношения, я начал думать, что у стариков не надо ничего просить, они все отдают, потому что в их возрасте такую ​​женщину, как я, им не получить», — решила она

После этого колумбийка начала проводить больше времени в парках и местах, где гуляют пожилые люди. Именно там она познакомилась с семью одинокими пенсионерами, с которыми теперь состоит в отношениях. Сами ухажеры колумбийки не против, что у их возлюбленной столько женихов.

Ранее соцсети удивили посетители ресторана, которые не стали прерывать свой обед, несмотря на пожар.

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