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АвтоВАЗ отзовет Lada Vesta для проверки китайского вариатора

Владельцам Lada Vesta грозит замена вариатора из-за стружки в масле

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Lada

На автомобилях Lada Vesta с вариатором будет проведена проверка уровня трансмиссионного масла и наличие стружки. Об этом сообщает «Лада. Онлайн» со ссылкой на предписание «АвтоВАЗа».

«Владельцы автомобилей Lada Vesta NG из списка получают уведомление с просьбой посетить дилерский центр Lada для проверки автоматической трансмиссии. В частности специалисты автоцентра проверять уровень масла в китайском вариаторе. Если уровень масла ниже нормы, дилер должен будет снять поддон и проверить наличие стружки (игольчатой формы). В случае ее обнаружения вариатор будет заменен на новый», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей.

Сейчас вариатор на Lada Vesta предлагают только в связке с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с.

До этого автоэксперт Ракитин назвал установку китайского вариатора WLY CVT18 в Lada Vesta хорошим решением. По его словам, он надежный. Главное — это аккуратные разгоны, отсутствие перегревов и своевременная замена масла.

Новый вариатор похож на Jatco JF015E, который раньше устанавливали в машины Lada, когда маркой владела компания Renault.

Также выяснилось, что WLY CVT18 часто можно встретить на автомобилях Chery, поэтому с ним хорошо знакомы механики. В некоторых машинах китайской компании ломались подшипники конусов, однако в отношении Lada эксперты таких проблем не ждут из-за более легких условий работы.

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