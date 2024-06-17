Экс-офицер США назвал страны, в которые Россия может отправить оружие

Россия могла бы отправить оружие в Йемен и Иран – страны, противостоящие Западу, считает бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Это позволило бы нанести серьезный удар по американским кораблям и подлодкам в Персидском заливе, пояснил он в беседе с RT.

Так экс-офицер США прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия пока не занимается поставками противникам Запада дальнобойного оружия, но оставляет за собой право это делать. Он назвал это возможным ответом на поставки Западом вооружений в зону боевых действий и призывы использовать арсенал по российской территории. По мнению Беннета, речь идет о Йемене и Иране.

«Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — объяснил он, добавив, что также Россия могла бы направить ПВО в Венесуэлу и на Кубу.

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