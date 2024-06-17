Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-офицер США назвал страны, в которые Россия может отправить оружие

Экс-офицер США Беннетт: Россия может отправить оружие в Йемен и Иран

close
100%
Министерство обороны России/РИА «Новости»

Россия могла бы отправить оружие в Йемен и Иран – страны, противостоящие Западу, считает бывший офицер армии США Скотт Беннетт. Это позволило бы нанести серьезный удар по американским кораблям и подлодкам в Персидском заливе, пояснил он в беседе с RT.

Так экс-офицер США прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что Россия пока не занимается поставками противникам Запада дальнобойного оружия, но оставляет за собой право это делать. Он назвал это возможным ответом на поставки Западом вооружений в зону боевых действий и призывы использовать арсенал по российской территории. По мнению Беннета, речь идет о Йемене и Иране.

«Йемен, чтобы абсолютно все американские корабли, которые там в зоне находятся, были стерты с лица земли... Иран, чтобы все американские подлодки, которые есть в Персидском заливе, можно было бомбардировать», — объяснил он, добавив, что также Россия могла бы направить ПВО в Венесуэлу и на Кубу.

Ранее Виктор Орбан рассказал, где НАТО создаст базы для поставок оружия Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами