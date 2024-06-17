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В Кремле сообщили, что РФ будет работать со странами, подписавшими декларацию по Украине

Песков: РФ примет во внимание позиции стран на саммите по Украине в Швейцарии

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Подписание некоторыми дружественными России странами итогового документа конференции по Украине в Швейцарии не испортит их отношения с Москвой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Нет, не испортит. Мы, разумеется, будем принимать во внимание позицию, которую заняли эти страны. Для нас это важно. Мы будем продолжать разъяснять нашу аргументацию», — сказал Песков журналистам.

Многие из участников это конференции «подтверждали понимание каких-либо серьезных, субстантивных обсуждений без присутствия нашей страны», отметил он и добавил, что это была распространенная точка зрения на этом мероприятии, что в Кремле «отфиксировали».

До этого сообщалось, что Ирак и Иордания не подписали коммюнике по Украине, но были в списке подписавших.

16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации.

Ранее президент Чехии заявил, что саммит по Украине в Швейцарии превзошел все ожидания.

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