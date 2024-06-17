Стало известно, сколько россиян пользуются услугами риелторов

За последние три года с риелторами сотрудничали 39% опрошенных россиян. Среди городов-миллионников их услугами чаще всего пользовались жители Новосибирска (58%), Челябинска (57%), Казани (52%), Уфы (51%) и Санкт-Петербурга (47%). Это следует из опроса компании «Авито Недвижимость». Результаты есть у «Газеты.Ru».

Большинство респондентов — 59% — обращались к агентам при сделках на вторичном рынке. В Самаре доля сделок с агентами на «вторичке» достигла 67%, в Екатеринбурге и Омске до 64%, в Челябинске — до 63%, в Волгограде — до 62%.

При сделках на первичном рынке к помощи риелторов прибегали реже — в 23% случаев. Среди городов-миллионников чаще среднего показателя к агентам обращались в Москве (35%) и Санкт-Петербурге (31%). На рынке загородной недвижимости риелторы участвовали в 20% сделок. При покупке и продаже земли только 14% россиян пользовались услугами агентов.

Россияне чаще обращались к риелторам в качестве покупателей недвижимости: так ответили 74% от тех, кто воспользовался услугами агентов. Продавцы недвижимости прибегали к помощи профессионалов в 40% случаев.

При покупке недвижимости большинство россиян обращалось к риелторам за помощью при заключении сделки и во взаиморасчетах с продавцом — так ответили 57% всех покупателей. Наибольшее значение этот фактор имеет на вторичном рынке (63%) и в сегменте загородной недвижимости (61%). Также покупатели обращаются к риелторам для помощи с поиском и подбором объектов (52%), юридической проверки (34%), подбора ипотечной программы (28%) и оценки надежности продавца (25%).

При продаже недвижимости большая часть клиентов желала получить поддержку агентов в вопросах поиска покупателей — так ответили 60% респондентов. Чаще всего (69%) эту причину отмечали продавцы на вторичном рынке жилья. Также участники опроса сообщали о ценности риелторов в помощи при заключении сделки (54%), организации показов объекта (37%), сборе документов (36%), оценке стоимости недвижимости (34%) и предпродажной подготовке (28%).

Большинство россиян нашли риелтора по рекомендации (47%). Чаще всего к такому способу прибегали жители Омска (72%). В Москве среди респондентов таких ровно половина.

Опрос был проведен в июне 2024 года среди 10 тыс. россиян. Опрос подразумевал вариативность ответов. Также учитывалось, что респондент мог быть как продавцом, так и покупателем недвижимости.

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