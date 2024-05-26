Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кувейтской больнице в Рафахе не хватает топлива для генераторов

Al Jazeera: запасов топлива в Кувейтской больнице в Рафахе не хватит на сутки

close
100%
Reuters TV/Reuters

Топливо в Кувейтской больнице, которая находится в Рафахе в секторе Газа, закончится менее чем через сутки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

Он подчеркнул, что выработка электроэнергии для больницы прекратится менее чем через сутки из-за нехватки топлива для генераторов.

«Мы бьем тревогу и призываем Всемирную организацию здравоохранения выполнить свои обязательства и обеспечить больницу топливом», — сказал источник.

До этого на остановку генераторов из-за нехватки топлива пожаловались в больнице «Аль-Акса», расположенной в городе Дейр-эль-Балах в центре Газы. В медучреждении обратили внимание, что ВОЗ не ответила на просьбу о срочной поставке 50 тыс. литров горючего.

Накануне в Германии заявили, что действия Израиля в Газе противоречат международному праву.

В пятницу, 24 мая, Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что операция Израиля в городе Рафахе может привести к анархии в регионе.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами