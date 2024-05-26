В Кувейтской больнице в Рафахе не хватает топлива для генераторов

Топливо в Кувейтской больнице, которая находится в Рафахе в секторе Газа, закончится менее чем через сутки. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

Он подчеркнул, что выработка электроэнергии для больницы прекратится менее чем через сутки из-за нехватки топлива для генераторов.

«Мы бьем тревогу и призываем Всемирную организацию здравоохранения выполнить свои обязательства и обеспечить больницу топливом», — сказал источник.

До этого на остановку генераторов из-за нехватки топлива пожаловались в больнице «Аль-Акса», расположенной в городе Дейр-эль-Балах в центре Газы. В медучреждении обратили внимание, что ВОЗ не ответила на просьбу о срочной поставке 50 тыс. литров горючего.

Накануне в Германии заявили, что действия Израиля в Газе противоречат международному праву.

В пятницу, 24 мая, Международный суд ООН обязал Израиль прекратить операцию в Рафахе.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что операция Израиля в городе Рафахе может привести к анархии в регионе.