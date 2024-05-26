Ветеринар рассказала, как подготовить питомца к поездке на дачу

Если человека в поездке на дачу сопровождает домашний питомец, нужно ответственно подойти к его сборам и транспортировке. Как подготовить питомца к поездке, чтобы отдых прошел с комфортом, «Газете.Ru» рассказала Юлия Зайцева, ветеринарный врач-терапевт Vetcity Clinic (входит в экосистему Misty).

«В загородной обстановке животные могут столкнуться с паразитами и опасными инфекциями. Речь идет не только о клещах и блохах. Например, можно заразиться бешенством от укуса диких животных — даже безобидных на первый взгляд ежей. Лужи и водоемы с застойной водой могут стать источником лептоспироза. Поэтому владельцы должны заранее провести животному обработку от внешних и внутренних паразитов, а также вакцинацию согласно прививочному календарю», — объяснила она.

Также, поездка на машине, особенно длительная, вызывает стресс у животных. В незнакомой обстановке даже социализированные собаки могут повести себя непредсказуемо, не говоря уже про домашних котов. Даже если у питомца нет склонности к побегу, лучше перестраховаться. Наденьте на животных адресник со своими контактами или пройдите процедуру чипирования в ветеринарной клинике.

«Заранее познакомьте питомца с переноской и машиной, а также положите привычные игрушки или плед в дорогу: знакомые запахи успокоят питомца. Если у вас особо переживательный питомец, можно проконсультироваться с ветеринаром и подобрать для животного успокоительное средство», — рекомендовала эксперт.

Отправляясь на дачу, человек берет с собой в дорогу необходимые вещи. Питомец тоже нуждается в личном багаже. Важно, чтобы в пути был доступ к воде.

«Поэтому рекомендую взять с собой дорожную поилку или складную миску и периодически предлагать питомцу попить. Также нужно позаботиться о запасе привычного для питомца корма. Организм животных чувствителен к смене рациона, поэтому купленный в ближайшем магазине новый корм может спровоцировать расстройства ЖКТ», — сказала ветеринар.

Возьмите также с собой игрушки, чтобы питомцу не было скучно и не возникло желание поиграть с садовыми аксессуарами. Для кошек обязательно организовать когтеточку. Проверьте прогноз погоды и подготовьте для собаки защиту от дождя или палящего солнца. Также эксперт посоветовала составить с ветеринаром аптечку: например, стоит иметь под рукой пинцет для выкручивания клещей и ножницы, антисептик, антигистаминное средство, обезболивающее, сорбенты и другие необходимые средства.

«Подготовить нужно не только животных, но и само дачное пространство. Многие удобрения для растений, крысиный яд, отрава для слизней — все это вещества, которые могут заинтересовать питомцев запахом и нанести им непоправимый вред. Поэтому заранее уберите из доступа животного все ядохимикаты. Важно помнить, что для животных токсичны многие растения, в их числе лилейные, ароидные и луковичные растения, а также опасна листва свеклы, ревеня, щавеля», — добавила специалист.

Что касается кошек, для их безопасности необходимо установить на окнах сетку-антикошку.

«За городом бывают разные внештатные ситуации: травмы и другие проблемы со здоровьем могут возникнуть как у человека, так и у животного. Поэтому для спокойствия рекомендую узнать заранее адреса ближайших к даче ветеринарных клиник или уточнить, как проходят удаленные консультации врачей в привычной вам клинике», — резюмировала Зайцева.

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