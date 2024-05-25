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В Белгороде загорелись таунхаус и припаркованные автомобили после ударов ВСУ

Mash: в Белгороде после атак ВСУ загорелись таунхаус и припаркованные машины

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Governor of Russia's Belgorod Region Vyacheslav Gladkov via Telegram/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами жилые кварталы Белгорода. В городе горят таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах, сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении отмечается, что повреждения получили многоэтажные жилые дома на улицах Губкина и Есенина, а также частично разрушено здание аптеки.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате атаки со стороны ВСУ загорелся жилой дом в поселке Дубовое, который находится под Белгородом.

В настоящий момент в городе звучит сирена ракетной опасности.

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» в небе над Белгородской областью.

Атаки ВСУ по городу привели к тому, что 12 белгородцев получили ранения и были доставлены в больницы, в их числе один ребенок, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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