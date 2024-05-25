В Белгороде загорелись таунхаус и припаркованные автомобили после ударов ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ракетами жилые кварталы Белгорода. В городе горят таунхаус и припаркованные машины на нескольких улицах, сообщает Telegram-канал Mash.

В сообщении отмечается, что повреждения получили многоэтажные жилые дома на улицах Губкина и Есенина, а также частично разрушено здание аптеки.

По данным Telegram-канала SHOT, в результате атаки со стороны ВСУ загорелся жилой дом в поселке Дубовое, который находится под Белгородом.

В настоящий момент в городе звучит сирена ракетной опасности.

Вечером 25 мая Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 ракет реактивной системы залпового огня «Вампир» в небе над Белгородской областью.

Атаки ВСУ по городу привели к тому, что 12 белгородцев получили ранения и были доставлены в больницы, в их числе один ребенок, информировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.