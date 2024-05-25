Жительница Харьковской области пожаловалась на проверки со стороны СБУ

СБУ начала проводить проверки жителей прифронтовых районов Харьковской области, которые не эвакуировались в связи с продвижением российской армии. Об этом рассказала жительница подконтрольной Киеву территории региона в интервью РИА Новости.

«Спрашивали, какие у меня связи с Россией, что я делала во время «оккупации», почему осталась. Запугивали. Я ответила, что при России меня не трогали», – пояснила собеседница агентства. По словам женщины, допросы жителей ее села продолжались два дня.

Сообщалось, что украинские власти эвакуируют жителей приграничных районов Харьковской области на востоке Украины, где проходят ожесточенные бои. Глава назначенной Киевом военной администрации региона Олег Синегубов отметил, что в общей сложности эвакуировано 11 090 человек. Людей увозят из Богодуховского, Харьковского и Чугуевского районов.

До этого в Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки российских войск «Север» продолжают продвижение в глубину обороны ВСУ.

Ранее власти Харьковской области признали успехи ВС РФ под Купянском.