Российские силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом журналистам сообщили в министерстве обороны РФ.

«25 мая 2024 года в 14.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», – отметили в оборонном ведомстве.

Там также отметили, что БПЛА самолетного типа должен был нанести удар по объектам на территории Российской Федерации.

До этого украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области 25 мая около 13:15. Дежурные средства ПВО сбили БПЛА самолетного типа, отметили в Минобороны. Утром сообщалось о двух налетах в Шебекино. В результате падения дрона с последующей детонацией оказалась пробита кровля одного из корпусов промышленного предприятия. Еще одна атака привела к повреждению оборудования предприятия. Позже сообщалось, что в Белгородской области дрон-камикадзе атаковал машину на дороге. Водитель не пострадал.

Ранее российские военные за сутки сбили 25 украинских беспилотников.